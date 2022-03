Berater von Barça-Präsident hält Messi-Rückkehr nicht für unmöglich

Lionel Messi verabschiedete sich im vergangenen Sommer unter Tränen aus Barcelona. Eine Rückkehr des Superstars zu den Katalanen ist nach Meinung des Beraters von Klubpräsident Joan Laporta nicht ausgeschlossen.

Vertraglich ist Messi erst einmal bis Juni 2023 an Paris St. Germain gebunden. Französischen Medienberichten zufolge will er diesen Kontrakt auch erfüllen. Enric Masip schreibt eine künftige Rückkehr von Messi ins Trikot von Barça aber nicht ab. “Nichts ist unmöglich, unglaubliche Situationen kommen im Leben zustande”, sagt der Laporta-Berater gegenüber “Cadena SER”.

In unmittelbarer Nähe sieht Masip einen solchen Transfer indes nicht: “Messi hat sich im vergangenen Sommer für ein anderes Projekt entschieden, indem er in Paris unterschrieben hat. Es schien, dass ohne ihn alles zusammenbricht. Aber so ist es nicht.” Barça hat durch den 4:0-Sieg im Clasico gegen Real Madrid viel Selbstvertrauen getankt – auch ohne Messi.

psc 22 März, 2022 17:36