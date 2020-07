Lionel Messi denkt an Barça-Abschied im Sommer 2021

Superstar Lionel Messi soll beim FC Barcelona verärgert über die Klubleitung sein und erwägt einen Rücktritt per Sommer 2021.

Wie die spanische Radiostation “Cadena SER” berichtet, wird der 33-jährige Barça-Captain nach der kommenden Saison wohl einen Schlussstrich ziehen. Gespräche über eine Vertragsverlängerung für zwei weitere Jahre fruchteten bislang nicht und werden es angeblich auch nicht. Lionel Messi soll sich bei Problemen im Klub immer wieder als Sündenbock fühlen, beispielsweise auch bei der Entlassung von Ernesto Valverde in dieser Spielzeit. Darauf hat er keine Lust mehr.

Einen Vertrag, der ihn quasi auf Lebenszeit an die Katalanen gebunden hätte und bei dem er jeweils im Frühjahr hätte entscheiden können, ob er den Verein verlässt oder noch ein Jahr anhängt (wie einst bei Xavi) hatte Messi in der Vergangenheit bereits abgelehnt. So ist im Juni 2021 tatsächlich Schluss, wenn er nicht verlängert.

psc 3 Juli, 2020 10:27