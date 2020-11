Lionel Messi hat die Schnauze voll

Lionel Messi ist es leid, ständig für alle Probleme beim FC Barcelona hinhalten zu müssen.

Die ständigen Diskussionen in den vergangenen Monaten haben dem 33-Jährigen sichtlich zugesetzt, wie er bei der Rückkehr nach seiner Länderspielreise am Mitwochabend in Barcelona gegenüber Journalisten äusserte. Angsprochen auf die kritischen Äusserungen von Griezmanns ehemaligen Berater Eric Olhats, der zuletzt sagte, dass Messi in Barcelona ein “Terror-Regime” führen würde, platze dem Superstar der Kragen: “Ich habe es satt, immer das Problem von allem zu sein”, stellte er klar.

Gereizt war Messi auch noch wegen der Reisestrapazen: “Dazu kommt noch, dass ich mich nach einem 15-stündigen Flug bei den Zollbeamten wiederfinde. Es ist verrückt.”

Angesichts dieser Worte erscheint es wieder wahrscheinlicher, dass der Zauberfloh im kommenden Sommer eine neue Herausforderung annimmt und den auslaufenden Vertrag bei Barça nicht verlängert.

psc 19 November, 2020 10:52