Lionel Messi verrät, wann er die Zukunftsentscheidung trifft

Lionel Messi hat in einem ausführlichen Interview mit dem spanischen Journalisten Jordi Evolve beim TV-Sender “La Sexta” auch über seine Zukunftsplanung gesprochen. Mit einer Entscheidung lässt er sich noch viel Zeit.

Der 33-Jährige ist vorerst nur noch bis Saisonende an Barça gebunden. Ob er seinen Vertrag noch einmal verlängert oder nicht, ist offen. Und dies wird es auch noch eine Weile bleiben. Messi hat zunächst einen anderen Fokus: “Bis zum Ende der Saison ist noch nichts klar. Ich werde bis zum Ende der Saison warten. Ich konzentriere mich jetzt nur auf die Mannschaft und darauf, Titel zu gewinnen. Nach der Saison treffe ich eine Entscheidung.”

Viel wird wohl auch davon abhängen, wer am 24. Januar zum neuen Barça-Präsidenten gewählt wird und wie sich Messi mit den neuen Klubbossen versteht. Die Entwicklung in den nächsten Monaten könnte auch die Zukunft des Superstars entscheiden. Bekanntlich bestehen finanzielle Engpässe.

Ausgeschlossen ist ein Abgang jedenfalls nicht. Messi macht aber bereits klar, dass er nach der Spielerkarriere in jedem Fall zu seinem langjährigen Klub zurückkehren möchte: “Ich weiss nicht, ob ich gehen werde oder nicht, aber falls ich es tun sollte, möchte ich auf die beste Art und Weise gehen. Barcelona ist viel grösser als jeder Spieler. Und ich möchte gerne zurückkommen, um in der Stadt zu leben und irgendeine Rolle im Klub zu übernehmen – aufgrund dessen, was ich für den Verein empfinde.”

Nach der Karriere will Messi nach eigener Aussage in Barcelona leben. Als Trainer sieht er sich indes eher nicht, “aber Sportdirektor zu sein würde mir gefallen. Es ist eine Liebesgeschichte mit dem Club und der Stadt. Was auch immer am Ende herauskommt, muss nicht alles beflecken, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Alles wird immer überwunden und wir werden das Ende sehen.”

psc 28 Dezember, 2020 19:30