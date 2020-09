Luis Suarez hat beim Italienischtest geschummelt

Der Italienischtest, der zur Einbürgerung von Luis Suarez geführt hat, war offenbar eine Farce.

Wie die italienische Nachrichtenagentur “ANSA” berichtet, war das ganze eine abgekartete Sache und ein gutes Ergebnis wurde dem 33-jährigen Angreifer quasi geschenkt. Suarez soll die Fragen bereits vorher erhalten haben. Er konnte sich perfekt auf die Prüfung vorbereiten, die er in der vergangenen Woche an der Universität in Perugia absolviert hat. Eine Untersuchung soll nun laufen. Suarez erhält den italienischen Pass, falls er diesen Test besteht und das Ergebnis anerkannt wird.

In unmittelbarer Zukunft will er aber nicht in Italien spielen. Vielmehr wünscht er sich einen Wechsel zu La Liga-Klub Atlético Madrid.

🚨🚨🚔 NOTICIA | #LuisSuarez 💥 La Policía italiana cree que el examen de Luis Suárez fue una estafa: ✅ Conocía las preguntas de los profesores

✅ Estaba aprobado antes de hacerlo

✅ Abren investigación a Suárez por su pasaporte italianohttps://t.co/UXPgAbKw6j — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 22, 2020

psc 22 September, 2020 11:40