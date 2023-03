Luis Suarez klärt auf: Alle rieten Neymar vom Barça-Wechsel ab

Luis Suarez und Neymar spielten viele Jahre gemeinsam für den FC Barcelona. Seine damaligen Kollegen rieten ihm dringend davon ab, dass er Barça verlässt.

Luis Suarez und seine Teamkollegen wollten vor dem Rekordwechsel von Neymar dringend verhindern, dass dieser den FC Barcelona verlässt. «Wir sagten zu ihm: ’Ney, wenn du alles gewinnen willst, bleib hier bei uns’», schildert Suarez im Gespräch mit «Placar» die damalige Situation.

Und weiter: «Es gibt all diese Umgebungen, die manchmal schwer zu kontrollieren sind. Wir als Freunde haben ihm geraten zu bleiben, aber es ist seine Entscheidung, die Entscheidung seiner Familie. Wir haben gesagt: ’Neymar, England ist besser. ManCity, der Fussball wird dort besser sein. Aber in Frankreich?’»

Wie inzwischen bekannt ist, hielt sich Neymar nicht an den Rat seiner Kollegen. Der Brasilianer wechselte schliesslich für die Weltrekordablöse von 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain. Suarez ist noch immer der Überzeugung, dass dieser Schritt Neymars Karriere nachhaltig schädigte.

«Wenn Neymar beim FC Barcelona geblieben wäre, hätte er mit Sicherheit einen Ballon d’Or gewonnen», so Suarez, der seit Anfang dieses Jahres für Gremio Porto Alegre in Brasilien spielt und dort auf fünf Tore und vier Vorlagen in acht Spielen kommt.

aoe 4 März, 2023 16:19