Luis Suarez: Tränenreicher Abschied von Barça-Kollegen

Luis Suarez hat das Trainingsgelände des FC Barcelona am Mittwoch zum letzten Mal besucht und sich von seinen Teamkollegen verabschiedet. Dabei flossen auch Tränen.

Der 33-jährige Uruguayer verlässt die Katalanen nach sechs Jahren und schliesst sich in Kürze Ligakonkurrent Atlético an. In Barcelona hat er sowohl im Team wie auch im Umfeld viele Freunde gefunden. Allen voran mit Lionel Messi verbindet Suarez und dessen Familie viel. Die beiden unternahmen auch privat vieles gemeinsam.

Kein Wunder fällt dem Torjäger der Abschied schwer: Ein Video zeigt, wie Suarez die Tränen sogar beim Wegfahren vom Trainingsgelände noch in den Augen stehen:

Luis Suárez in tears as he leaves Barcelona's training ground for the final time today. pic.twitter.com/ZlyUhVOMMw — Get Spanish Football News (@GSpanishFN) September 23, 2020

Am Donnestag soll sich Suarez im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell von Barça verabschieden, bereits am Freitag ist die Präsentation bei seinem neuen Verein vorgesehen.

psc 23 September, 2020 14:15