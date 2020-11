ManCity will Lionel Messi schon im Winter – als Schnäppchen

Manchester City will einen Versuch starten, Lionel Messi bereits im Winter auf die Insel zu holen.

Die Engländer wären bereits im Sommer bereit gewesen, den 33-jährigen Superstar zu verpflichten, falls dessen Wechselwunsch in Erfüllung gegangen wäre. Die damalige Barça-Führung um Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu pochte aber auf einen Messi-Verbleib.

Laut “The Sun” könnte dies im Januar anders aussehen: Die Katalanen befinden sich in arger finanzieller Schieflage. Das Unvorstellbare, ein Verkauf von Messi, rückt in den Bereich des Möglichen, zumal ein halbes Jahr später ein ablösefreier Abgang drohen könnte. Als Ablöse stehen 56 Mio. Euro im Raum. Barça könnte mit einem vorzeitigen Abgang des Kapitäns wohl sogar eine Treueprämie in Höhe von 33 Mio. Euro für diesen sparen.

psc 18 November, 2020 11:53