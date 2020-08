ManCity scharf auf Sergi Roberto – Garcia zu Barça?

Manchester City soll sich erneut um Sergi Roberto bemühen. Im Gegenzug könnte der junge Eric Garcia zurück zum FC Barcelona wechseln.

Zwischen Manchester City und dem FC Barcelona könnte sich laut der “Sport” ein interessantes Tauschgeschäft anbahnen. Wie das katalanische Sportblatt berichtet, bemühen sich die Citizens erneut um Sergi Roberto, nachdem man in der Vergangenheit an diesem Vorhaben noch gescheitert war. Der 28 Jahre alte Defensivspieler soll aber nicht unbedingt wechseln wollen, weshalb unklar ist, ob es überhaupt zu einem Transfer kommt. Auf der Gegenseite ist Barça aber daran interessiert, den 19 Jahre alten Eric Garcia, der beim Klub einst als Junior aktiv war, von ManCity zurückzuholen. Verhandelt werden soll nach der Champions League, die spätestens am 23. August für beide Teams zu Ende ist.

adk 2 August, 2020 17:06