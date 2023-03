ManUnited-Profi Elanga spricht über geplatzten Barcelona-Transfer

Anthony Elanga hätte im vergangenen Januar wohl von Manchester United zum FC Barcelona wechseln können. Der Schwede klärt auf, warum daraus nichts wurde.

Im Interview mit der schwedischen Zeitung «Expressen» wurde Anthony Elanga nun auf das angebliche Interesse des FC Barcelona an ihm angesprochen. «Das war im Januar. Jetzt kann ich mich nicht mehr darauf konzentrieren. Ich muss die Saison zu Ende spielen und im Sommer werde ich mit Manchester United sprechen», sagte der Offensivspieler.

Der Nationalspieler Schwedens führte aus: «Ich liebe den Verein und möchte ihm so gut wie möglich helfen, aber für mich ist es wichtig, zu spielen. Ich bin jung, erst 20 Jahre alt. Ich habe mit dem Verein gesprochen und alle wissen, was nötig ist. Natürlich ist es auch frustrierend. Ich möchte spielen. Als Fussballer will man nicht auf der Bank sitzen.» Im Winter stand er deshalb vor einem Abgang von Manchester United, wobei auch Borussia Dortmund als möglicher Abnehmer bei einem Leihgeschäft gehandelt wurde. Sein Vertrag bei United läuft noch bis 2026.

adk 26 März, 2023 16:39