ManUnited schnappt sich wohl Barça-Juwel Jurado

In Zukunft könnte mit Marc Jurado ein grosses spanisches Talent im Old Trafford auflaufen. Manchester United soll sich das Spielrecht des Greenhorns des FC Barcelona gesichert haben.

Marc Jurado wird sein Talent wohl schon bald auf der Insel unter Beweis stellen dürfen. Wie die “Sport” berichtet, schliesst sich der erst 16-Jährige in Kürze Manchester United an. Jurados Ausbildungsklub, der FC Barcelona, hatte zuvor noch sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt.

Dem Bericht zufolge wurde vonseiten Barças offeriert, dass Jurado in der kommenden Saison in die U18-Mannschaft aufrückt. Aktuell steht er noch im Kader der U17-Auswahl. Bereits vor rund sieben Jahren hatte Jurado international für Aufsehen gesorgt. Im Spiel gegen Viladecans traf der rechte Verteidiger bereits nach fünf Sekunden – obwohl der Gegner Anstoss hatte.

Beim englischen Rekordmeister ist Jurado für die neue Saison in der Jugend eingeplant, hat aber die Möglichkeit aufgezeigt bekommen, in der darauffolgenden Spielzeit – je nach Leistung – in die zweite Mannschaft aufrücken zu können.

aoe 9 Mai, 2020 15:37