Auch ein ManUtd-Star lockt Lionel Messi

Über die Zukunft von Lionel Messi wird in diesen Tagen heftig spekuliert. Ein Wechsel nach Paris oder zu Manchester City könnte im nächsten Sommer anstehen. Nun meldet sich ManUtd-Profi Juan Mata zu Wort und formuliert einen konkreten Wunsch.

Der spanische Angreifer der Red Devils, hofft, dass Messi den Weg nach Manchester findet – aber eben nicht zu den Skyblues, sondern zu United. Angesprochen auf einen möglichen Wechsel des 31-Jährigen zu den Citizens, meint Mata laut “Mirror”: “Das hoffe ich zum Wohle meines Vereins nicht. Wenn er nach Manchester kommt, hoffe ich, dass er zu meinem Verein kommt und nicht zu dem anderen.”

Ob Messi allerdings überhaupt auf die Insel wechselt, steht noch in den Sternen. Angeblich würde er gerne wieder mit Neymar zusammenspielen. Der Brasilianer machte in der letzten Woche diesbezüglich sogar eine öffentliche Ansage. Kommt es zur Vereinigung der beiden, dann wohl am ehesten in Paris.

Mata bleibt erst einmal ruhig und will sich persönlich nicht zu sehr mit Wechselgerüchten befassen: “Eines der Dinge, die mir im Profifussball klar geworden sind, ist, dass man sich auf das konzentrieren sollte, was man kontrollieren kann, und vergessen sollte, was man nicht kontrollieren kann.”

psc 7 Dezember, 2020 09:40