Marc-André ter Stegen bestätigt langen Ausfall

Der deutsche Keeper Marc-André ter Stegen bestätigt die schlimmen Befürchtungen: Der 33-Jährige muss erneut lange pausieren.

Dies offenbart der von Barcelona an Girona ausgeliehenen Torhüter auf Instagram. «Für uns Sportler ist das Schönste der Wettkampf: zu trainieren und zu spielen. All das muss ich nun für mehrere Monate pausieren, da ich mich für eine Operation entschieden habe», schreibt ter Stegen. Er hat eine schwere Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten und lässt einen neuerlichen Eingriff über sich ergehen.

Ter Stegen scheint sich bewusst, dass der WM-Zug für ihn endgültig abgefahren ist: «Ich bin ein positiver Mensch. Diese Einstellung hat mich immer begleitet und mir in jeder schwierigen Situation geholfen – aber diese hier ist besonders hart für mich», führt er aus. Er schliesst aber mit positiven Worten: «Ich werde zurückkommen.»