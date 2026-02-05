SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach Operation

Marc-André ter Stegen bestätigt langen Ausfall

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Februar, 2026 10:25
Marc-André ter Stegen bestätigt langen Ausfall

Der deutsche Keeper Marc-André ter Stegen bestätigt die schlimmen Befürchtungen: Der 33-Jährige muss erneut lange pausieren.

Dies offenbart der von Barcelona an Girona ausgeliehenen Torhüter auf Instagram. «Für uns Sportler ist das Schönste der Wettkampf: zu trainieren und zu spielen. All das muss ich nun für mehrere Monate pausieren, da ich mich für eine Operation entschieden habe», schreibt ter Stegen. Er hat eine schwere Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten und lässt einen neuerlichen Eingriff über sich ergehen.

Ter Stegen scheint sich bewusst, dass der WM-Zug für ihn endgültig abgefahren ist: «Ich bin ein positiver Mensch. Diese Einstellung hat mich immer begleitet und mir in jeder schwierigen Situation geholfen – aber diese hier ist besonders hart für mich», führt er aus. Er schliesst aber mit positiven Worten: «Ich werde zurückkommen.»

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Nach Operation

Marc-André ter Stegen bestätigt langen Ausfall

5.02.2026 - 10:25
Langer Ausfall

Marc-André ter Stegen muss erneut operiert werden

4.02.2026 - 15:51
Nächste Woche

Barça-Präsident Joan Laporta lässt Bombe platzen und ruft Neuwahlen aus

4.02.2026 - 10:59
Will bis Karriereende bleiben

Lamine Yamal schwört Barça bei einem Auftritt ewige Treue

3.02.2026 - 10:56
Oberschenkelblessur

Marc-André ter Stegen hat sich schwer verletzt – WM in akuter Gefahr

2.02.2026 - 15:19
Darf nicht gehen

Trotz grossem Interesse: Barça erteilt Talent Wechselverbot

31.01.2026 - 16:10
bis 2031

Barça macht die Verlängerung mit Fermin Lopez perfekt

30.01.2026 - 16:17
Transfer geglückt

Barça sticht die Bayern bei ägyptischem Supertalent aus

30.01.2026 - 11:04
Verbesserungspotential

Barça-Coach Hansi Flick kritisiert João Cancelo nach Startelfdebüt

26.01.2026 - 18:50
Im Sommer

Bernardo Silva plant angeblich Mega-Wechsel von ManCity zu Barça

26.01.2026 - 09:45