Marc-André ter Stegen hat beim neuen Klub unterschrieben

Das nächste Leihgeschäft mit Barça-Keeper Marc-André ter Stegen ist perfekt.

Nach längerem Ringen um die genauen Konditionen wurden sich Ajax Amsterdam und die Katalanen über den Wechsel des 34-jährigen Torhüters einig: Ter Stegen unterschreibt beim Eredivisie-Klub für die aktuelle Spielzeit.

Er trifft in den Niederlanden auf den spanischen Coach Michel, mit dem er zuletzt bereits ein halbes Jahr beim FC Girona zusammenarbeitete. Ter Stegen steht in Barcelona noch bis 2028 unter Vertrag.