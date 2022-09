Marcos Alonso löst Vertrag bei Chelsea auf – Wechsel zu Barça folgt

Zwischenzeitlich wurde spekuliert, dass der Linksfuss im Zuge des Wechsels von Pierre-Emerick Aubameyang zu Chelsea direkt “verrechnet” wird und den umgekehrten Weg antritt. Dazu reichte die Zeit angesichts des administrativen Aufwands wohl nicht mehr. Als nun vereinsloser Spieler kann Marcos Alonso aber in aller Ruhe bei den Katalanen unterschreiben. Wobei die Zeit drängt, sofern er in den Champions League-Kader der Katalanen rücken möchte. Diese müssen nämlich bis Freitagabend an die UEFA geschickt würden. Um Teil zu sein müsste er bis dann bei Barça unterschrieben haben.

Insgesamt lief Alonso während sechs Jahren für Chelsea auf. Nun führt ihn sein Weg zurück in die Heimat.

Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.

Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022