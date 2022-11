Memphis Depay spricht über Abschied bei Barça

Memphis Depay feierte am Montagabend als Joker bei den Niederlanden mit seinen Teamkollegen einen 2:0-Sieg gegen den Senegal. Die sportliche Zukunft des Angreifers ist offen.

Möglicherweise verlässt der 30-Jährige den FC Barcelona bereits im Winter. «Ich weiss nicht, was nach der WM geschieht. Ich habe mich von einer Verletzung erholt und geniesse die WM. Über die Vergangenheit will ich nicht sprechen. Und ich weiss auch nicht weiter denken als das Turnier.» In der aktuellen Saison bestritt Memphis Depay für Barça bisher drei Spiele. Vor der WM fehlte er den Katalanen wegen Oberschenkelproblemen wochenlang. Auch ohne Verletzung hat er es in der stark besetzten Offensive allerdings schwierig einen Platz zu finden. Deshalb könnte er den Verein bereits ein halbes Jahr vor Vertragsschluss im Sommer 2023 verlassen.

psc 22 November, 2022 10:17