Memphis Depay einigt sich mit Barça – unter einer Bedingung

Lyon-Kapitän Memphis Depay hat sich mit dem FC Barcelona im Prinzip über einen Wechsel im Sommer geeinigt. Der Transfer hängt allerdings an einer Bedingung.

Wie die “Marca” berichtet, ist der 27-jährige Niederländer für einen ablösefreien Wechsel zu den Katalanen bereit, die Salärforderungen deutlich zu senken. Der Stürmer will wieder mit Ronald Koeman zusammenarbeiten. Die beiden kennen sich aus der Nationalmannschaft bestens. Tatsächlich ist ein Koeman-Verbleib in Barcelona denn auch Bedingung für den Wechsel. Der amtierende Coach will seinen Landsmann unbedingt ins Team holen. Muss er im Sommer gehen, dürfte auch ein Engagement von Memphis Depay eher nicht mehr in Betracht gezogen werden.

psc 14 Mai, 2021 11:53