Memphis Depay entscheidet sich für Barça-Verbleib

Trotz zahlreichen Wechselspekulationen in den vergangenen Wochen bleibt bei Memphis Depay letztlich alles beim Alten: Der Niederländer bestreitet zumindest die Vorrunde beim FC Barcelona.

Diese Entscheidung bestätigt der Niederländer am Donnerstagabend via sozialer Medien. Auch am Deadline Day gab es noch einmal Spekulationen um einen möglichen Wechsel des 28-jährigen Nationalspielers. Interesse gab es durchaus, konkret wurde es nun aber nicht. “Ich hab mich entschieden, bei Barça zu bleiben. Ich setze mich voll für den Erfolg des Klubs ein”, schreibt Depay in einem kurzen Statement.

I have decided to stay at Barça !

Fully committed to contribute to the club's sporting success. 💙❤️ #ViscaBarca — Memphis Depay (@Memphis) September 1, 2022

psc 1 September, 2022 23:19