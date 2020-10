Memphis Depay will im Januar wechseln

Memphis Depay stand bis am Montag vor einem Wechsel zum FC Barcelona und einigte sich mit den Katalanen sogar schon über einen Wechsel. Aus finanziellen Gründen scheiterte der Transfer. Im Januar will der 26-Jährige Olympique Lyon nun definitiv verlassen.

Dort steht der Angreifer und Captain des Teams nur noch bis Saisonende unter Vertrag. OL ist in dieser Saison nicht europäisch vertreten, was Depay ziemlich ärgert. Er strebt nun einen Wechsel im nächsten Transferfenster vom Januar an. Barça könnte noch immer die favorisierte Option sein. Lyons Präsident Jean-Michel Aulas sagt, dass der Niederländer über den gescheiterten Wechsel enttäuscht sei. Sein Ärger richte sich allerdings nicht an den Ligue 1-Verein, da dort die Bedingungen stets klar formuliert wurden.

Am Ende forderte Lyon “nur” noch 5 Mio. Euro Ablöse plus 10 Mio. Euro Boni. Wegen der Gehaltskosten konnte sich Barça Depay aber nicht leisten. Dazu hätte am Deadline Day noch ein anderer Spieler gehen müssen.

psc 7 Oktober, 2020 15:47