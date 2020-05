Messi glaubt an entscheidende Veränderungen im Fussball

Lionel Messi glaubt, dass der Fussball nach der Corona-Krise ein anderer sein wird als zuvor. Der Barça-Star denkt dabei an nachhaltige Veränderungen.

Die Corona-Krise hat auf sämtliche Bereiche des Lebens enorme Auswirkungen genommen. Auch der Fussball hat unter den Folgen der Pandemie zu leiden. Dass dies auch langfristig spürbar sein wird, macht Lionel Messi in einem Interview mit der spanischen Zeitung “El Pais” deutlich.

“Fussball wird nicht mehr derselbe sein. Genauso wenig wie das Leben an sich. Die meisten Menschen haben Sorgen und wissen nicht, wie die Welt nach dieser Sache aussehen wird. Es war für viele eine schwierige Zeit, fast jeder war von der Situation betroffen. Es sind viele schlimme Dinge während dieser Krise geschehen. Aber es kann nichts Schlimmeres geben, als die Leute, die man am meisten liebt, zu verlieren”, meint der Argentinier, der derzeit mit dem FC Barcelona auf den Restart in Spanien hinarbeitet.

In LaLiga soll der Ball ab dem 11. Juni wieder rollen. Barça führt derzeit mit zwei Punkten Vorsprung vor Real Madrid die Tabelle in Spaniens Spitzenliga an – elf Spieltage gilt es noch zu absolvieren.

adk 31 Mai, 2020 16:19