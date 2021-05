Vertrag mit drei Phasen: So soll Messis neuer Barça-Vertrag aussehen

Der FC Barcelona soll einen Vertrag zur Verlängerung aufgesetzt haben, der Lionel Messi bereits vorliege. Doch der Argentinier hat bislang noch nicht reagiert.

Laut Angaben des katalanischen Fernsehsenders “TV3” bietet der FC Barcelona Lionel Messi einen Zehn-Jahres-Vertrag, aufgeteilt in drei Phasen. Demnach sieht der Kontrakt vor, die ersten beiden Jahre weiter bei Barça zu verbringen. Im Anschluss würde Messi in der MLS auflaufen, wobei ein konkreter Klub nicht genannt wird. Ziel sei es zugleich, dass der Argentinier in den Staaten als Botschafter für die Katalanen fungiert, ehe er im Anschluss an sein Karriereende wieder zum FC Barcelona zurückkehren soll, um dort im Klub in einer noch ausstehenden Funktion integriert zu werden.

Momentan konzentriere sich Messi jedoch auf die Nationalmannschaft Argentiniens, die in den kommenden Tagen zwei Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 bestreitet, ehe die Copa America anstehet. Im Anschluss dürfte mit einer finalen Entscheidung zu rechnen sein.

adk 27 Mai, 2021 16:21