Messi richtet Botschaft an seine Fans

Nachdem sich bereits Cristiano Ronaldo wegen des Coronavirus mit einer Botschaft an seine Fans gewandt hat, hat auch Lionel Messi seine Anhänger um Rücksichtnahme auf die Mitmenschen gebeten.

Im Kampf gegen den Coronavirus hat Lionel Messi via Instagram ein Statement veröffentlicht, in dem er seine Fans dazu aufruft, Rücksicht auf andere Mitmenschen zu nehmen.

“Gesundheit muss immer an erster Stelle stehen”, schreibt der Argentinier. “Es ist ein außergewöhnlicher Moment, und Ihr müsst die Anweisungen von Gesundheitsorganisationen und Behörden befolgen. Nur auf diese Weise können wir es effektiv bekämpfen.”

Der Superstar des FC Barcelona meint weiter: “Dies sind komplizierte Tage für alle. Wir sind besorgt darüber, was passiert, und wir möchten denen helfen, denen es am schlechtesten geht.”

Ein besonderer Dank gelte den medizinischen Kräften. “Sie arbeiten an vorderster Front, um in Krankenhäusern und Gesundheitszentren zu kämpfen. Ich möchte allen viel Kraft geben. Es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen und zu Hause zu bleiben”, so Messi.

adk 15 März, 2020 10:11