Messi-Vater fliegt am Montag nach Barcelona

Nachdem die Präsidentschaftswahl des FC Barcelona abgeschlossen ist, kann an der Zukunft des Vereins gearbeitet werden. Ganz oben auf der Agenda steht die Vertragsverlängerung mit Lionel Messi. Am Montag könnte die nächste Stufe gezündet werden.

In die Vertragsangelegenheit zwischen dem FC Barcelona und Lionel Messi scheint endlich Bewegung reinzukommen. Vater und Berater Jorge Messi, so zumindest lässt es der argentinische Lokaljournalist Maximiliano Grillo verlauten, tritt am Montag die Reise in Kataloniens Hauptstadt an.

“Jorge Messi hat geplant, nächsten Montag nach Barcelona zu reisen”, enthüllte Grillo. “Was hier in Argentinien gesagt wird, ist, dass die Geste, dass Messi zur Abstimmung gegangen ist, als eine Einladung zur Verlängerung zu verstehen ist.”

Seit Kurzem ist Joan Laporta offiziell als neuer Vereinspräsident des FC Barcelona bestätigt worden. Jorge Messi will am Montag in einer persönlichen Unterredung mit dem neuen starken Mann über die Vertragssituation seines Sohnes sprechen.

aoe 13 März, 2021 17:19