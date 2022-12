Milan will Kaufoption bei Sergiño Dest ziehen

Die Klubverantwortlichen von Milan sind von Aussenverteidiger Sergiño Dest überzeugt und könnten schon bald die Kaufoption im Leihvertrag des 22-Jährigen aktivieren.

Der US-Nationalspieler ist zunächst bis Saisonende von Barça an die Rossoneri ausgeliehen. Zwar kam er im bisherigen Saisonverlauf in der Serie A nur zu fünf Einsätzen, dennoch plant Milan laut «Corriere dello Sport» langfristig mit ihm. Vor allem die Auftritte des Rechtsfusses an der WM haben die Vereinsverantwortlichen demnach überzeugt. Milan kann Dest für 20 Mio. Euro fix von Barcelona übernehmen. Dies könnte demnach geschehen.

psc 5 Dezember, 2022 12:09