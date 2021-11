Miralem Pjanic hofft bei Barça auf neue Chance unter Xavi

Der bosnische Spielmacher Miralem Pjanic hatte nach seinem Wechsel zum FC Barcelona im September 2020 eine ganz schwierige Zeit: Ex-Trainer Ronald Koeman setzte schlichtweg nicht auf ihn. Künftig hofft der 31-Jährige auf eine neue Chance unter Xavi.

Diese könnte in der kommenden Saison kommen. Bis im Sommer ist Pjanic erst einmal an Besiktas ausgeliehen. Dort kommt er endlich wieder zum Einsatz. In dieser Saison war er mitunter aber auch von Verletzungssorgen geplagt und weist noch keinen Skorerpunkt auf.

Laut “Mundo Deportivo” will sich der 102-fache Nationalspieler ab nächstem Sommer beim neuen Barça-Trainer Xavi wieder für Einsätze aufdrängen. Besiktas verfügt über keine Kaufoption, eine Rückkehr ist also angesagt. Pjanics Vertrag bei Barça läuft bis 2024.

psc 11 November, 2021 17:10