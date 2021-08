Pjanic-Rückkehr zu Juventus ist kein Thema

Über eine mögliche Rückkehr von Miralem Pjanic zu Juventus wurde in diesem Sommer schon mehrfach spekuliert. Tatsächlich wird es diesen Transfer nicht geben.

Laut “Sky Italia”-Reporter Matteo Moretto ist die Wahrheit, dass eine Rückkehr des bosnischen Spielmachers vom FC Barcelona zur alten Dame nie wirklich ein konkretes Thema war. Juve hat sich stattdessen von Beginn weg um Manuel Locatelli bemüht und ist diesbezüglich nun auch am Ziel angelangt. Eine Leihe mit Kaufpflicht kommt zustande. Pjanic seinerseits befindet sich bei Barça weiterhin in einer ungemütlichen Situation: Trainer Ronald Koeman setzt bereits in der vergangenen Spielzeit kaum auf ihn und tut es weiterhin nicht. Vertraglich ist der 31-Jährige bis 2024 gebunden.

psc 17 August, 2021 17:00