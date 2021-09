Möglicher Koeman-Nachfolger? Martinez kommentiert Gerüchte

Ronald Koeman steht beim FC Barcelona in der Kritik. Über Nachfolger wird bereits spekuliert. Ein heiss gehandelter Name ist der von Roberto Martinez. Der Nationaltrainer Belgiens kommentiert nun die Meldungen.

Geht es nach spanischen Medien, könnte Roberto Martinez im Falle einer baldigen Entlassung von Ronald Koeman neuer Cheftrainer des FC Barcelona werden. “Wie Sie sich vorstellen können, gibt es von meiner Seite aus nichts, wirklich nichts, zu kommentieren”, wird der Spanier, der derzeit noch einen Kontrakt als Coach der belgischen Nationalmannschaft hat, von “Eurosport” zitiert.

“Natürlich gibt es immer Gerüchte”, so Martinez, “die gibt es immer. Das ist normal im Fussball. Wenn man drei Spiele verliert, heisst es, dass man seinen Job verlieren wird. Wenn die Dinge gut laufen, wenn man gute Ergebnisse erzielt, gibt es auch Gerüchte. Aber im Moment gibt es nichts über mich zu sagen”. Ausschliessen, dass er tatsächlich Koeman-Nachfolger werden könnte, will es der Belgien-Trainer damit nicht. Bleibt spannend, was bei Barça passieren wird.

adk 22 September, 2021 15:05