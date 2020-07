Monaco an Fernandes-Leihe interessiert

Matheus Fernandes hat noch nicht mal ein Spiel für den FC Barcelona absolviert, und schon könnte er den Klub wieder verlassen. Der AS Monaco soll sich für ein Leih-Modell mit dem Brasilianer interessieren.

Im Januar dieses Jahres gab der FC Barcelona den Transfer von Matheus Fernandes bekannt, verlieh den 22-Jährigen aber postwendend zu Real Valladolid. Zur kommenden Saison könnte die zweite Ausleihe in Folge anstehen. Wie die “Sport”, berichtet will der AS Monaco Barça von einem erneuten Leih-Geschäft überzeugen.

In Valladolid hatte Fernandes vergangene Saison wenig Spielpraxis erhalten. Den Grossteil der Matches wurde er nicht mal für den Spieltagskader nominiert. Hinzu kommen zwei Startelf-Spiele sowie ein Mandat als Joker.

Im Fürstentum Monaco sind die Ambitionen nach der Installierung von Niko Kovac als Trainer gross. Die Monegassen wollen in der neuen Saison besser abschneiden als in der letzten (9. Platz). Vielleicht hilft Fernandes, der Barça sieben Millionen Euro Ablöse gekostet hatte, bei dieser Mission.

aoe 25 Juli, 2020 17:02