Neuer Klub: Ilkay Gündogan hat seine Entscheidung getroffen

Ilkay Gündogan hat sich bezüglich seiner Zukunft offenbar entschieden und strebt einen Klubwechsel an.

Nach Angaben des spanischen Journalisten Toni Juanmarti hat Gündogan sein Ja-Wort für einen Transfer zum FC Barcelona gegeben. Die Katalanen buhlen schon seit geraumer Zeit um den 32-jährigen Mittelfeldspieler und scheinen erfolgreich zu sein. Gündogan will nach sieben Jahren bei Manchester City und zuvor mehreren Jahren in der Bundesliga noch einmal eine neue Herausforderung in einem neuen Land annehmen.

Der Wechsel des Spielmachers zu Barça kann ablösefrei über die Bühne gehen, nachdem dessen Kontrakt in Manchester zum Monatsende ausläuft. Ganz unter Dach und Fach ist der Deal allerdings noch nicht. Barça kämpft weiterhin mit finanziellen Problemen und muss zunächst dafür sorgen, dass Gündogan bzw. sein Vertrag überhaupt bei La Liga registriert werden kann.

Gündogan: Ha dicho SÍ a querer firmar por el Barça… pero calma. El club trabaja a contracorriente para poder inscribirle lo antes posible. Si no se logra en X días, como es lógico, Ilkay quiere tener la libertad de emprender otra dirección. La pelota, en el tejado del Barça. — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) June 21, 2023

psc 21 Juni, 2023 13:29