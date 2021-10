1 Milliarde Ausstiegsklausel: So verrückt ist der neue Pedri-Vertrag bei Barça

Der spanische Jungstar Pedri wird sich in Kürze langfristig an den FC Barcelona binden. Das neue Arbeitspapier hat es in sich – vor allem hinsichtlich der Ausstiegsklausel

Laut übereinstimmenden Medienberichten steht die Vertragsverlängerung des 18-Jährigen nun unmittelbar bevor. Pedri wird sich demnach bis 2026 plus Option auf eine weitere Saison an seinen Stammklub binden. Für den Spielmacher war trotz der finanziellen Probleme des Klubs immer klar, dass er im Verein bleibt. Wie im Übrigen auch sein noch jüngerer Teamkollege Gavi, der ebenfalls bald einen neuen Vertrag erhält.

Die Unterschrift von Pedri könnte sogar noch in dieser Woche erfolgen. Besonders verrückt am neuen Vertrag: Im Kontrakt des Youngstrs soll künftig eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro bestehen. Ausstiegsklausel sind aufgrund der Rechtslage in Spanien zwingend. Barça will aber ganz sicher gehen, dass sie nicht überrascht werden – wie einst in der Personalie Neymar als ein per Klausel festgelegter Betrag von 222 Mio. Euro nicht ausreichte, um einen Abgang zu verhindern.

psc 13 Oktober, 2021 15:28