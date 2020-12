Neymar heizt Messi-Gerüchte mächtig an

Neymar heizt nach dem 3:1-Sieg von PSG gegen Manchester United Gerüchte um eine Wiedervereinigung mit Lionel Messi an.

Die beiden spielten von 2013 bis 2017 gemeinsam bei Barça und bildeten zusammen mit Luis Suarez den damals wohl gefährlichsten Angriff der Welt. Nach dem Sieg in der Champions League bekräftigt Neymar nun den Wunsch wieder gemeinsam mit Messi zusammenzuspielen: “Das ist es, was ich mir am meisten wünsche, wieder mit ihm auf dem Spielfeld zu sein. Ich will auf jeden Fall mit ihm spielen, nächstes Jahr müssen wir das tun.”

Messis Vertrag bei seinem Stammklub Barça läuft zum Saisonende aus, jener von Neymar in Paris 2022. Beide Superstars umgeben regelmässig Wechselgerüchte. Wo die beiden wieder zusammen auflaufen könnten, ist bis anhin noch unklar. Eine Neymar-Rückkehr zu Barça gilt aus finanziellen Gründen indes als wenig wahrscheinlich.

psc 3 Dezember, 2020 09:53