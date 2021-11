Ousmane Dembélé lehnt das Angebot von Newcastle ab

Ousmane Dembélé steht vor einer ungewissen sportlichen Zukunft: Sein Vertrag bei Barça läuft aus. Die Katalanen möchten unbedingt verlängern, spruchreif ist allerdings noch nichts. Newcastle hat sich ebenfalls nach dem französischen Flügelstürmer erkundigt. Dahin wird dieser aber nicht wechseln.

Wie die katalanische Zeitung “Sport” berichtet, schliesst Dembélé einen Wechsel zu den Magpies aus. Und zwar sowohl im Januar wie auch im kommenden Sommer, wenn er Barça unter Umständen ablösefrei verlassen könnte. Die Magpies sollen dem Angreifer ein Jahressalär von 15 Mio. Euro plus einen Unterschriftsbonus von ebenfalls 15 Mio. Euro bieten. Damit könnte er sicherlich mehr verdienen als bei einer Verlängerung in Barcelona. Auf ein Engagement in Newcastle hat er allerdings keine Lust.

Barça dürfte sich weiterhin gute Chancen auf ein Engagement ausrechnen.

psc 26 November, 2021 17:47