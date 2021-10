Ousmane Dembélé ist zurück im Training

Der FC Barcelona kann demnächst wieder auf seinen französischen Angreifer Ousmane Dembélé zählen.

Der 24-jährige Stürmer ist bei den Katalanen wieder im Training. Nach eine neuerlichen schweren Muskelverletzung an der Europameisterschaft im Sommer fiel Dembélé monatelang aus. Am Montag hat er nun wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Möglicherweise steht Dembélé bereits im Ligaspiel gegen Rayo Vallecano am Mittwoch im Kader.

Nach wie vor unklar ist seine sportliche Zukunft. Der Vertrag des Nationalspielers läuft zum Saisonende aus. Barça würde gerne verlängern, andere Klubs haben aber bereits Interesse an einer Verpflichtung angemeldet.

