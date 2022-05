Perfekt: Coutinho verlässt Barça definitiv und bleibt bei Aston Villa

Dies gibt der Verein aus Birmingham am Donnerstagabend bekannt. Die Ablöse für den 29-jährigen Brasilianer beträgt 20 Mio. Euro. Barça würde zudem an einem Weiterverkauf mit 50 Prozent der Ablösesumme partizipieren. Coutinho spielt seit Beginn dieses Jahres für das Team von Trainer Steven Gerrard und hat dort sofort eine zentrale Rolle eingenommen. Etwas, das ihm zuletzt bei den Katalanen verwehrt blieb.

Es war der explizite Wunsch des 68-maligen Nationalspielers der Seleçao bei Aston Villa zu bleiben.

Aston Villa is delighted to announce the permanent signing of Philippe Coutinho from Barcelona for an undisclosed fee! 🙌

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 12, 2022