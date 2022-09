Perfekt: Miralem Pjanic läuft ab sofort in den Arabischen Emiraten auf

Der Wechsel von Barça-Profi Miralem Pjanic in die Vereinigte Arabische Emirate ist perfekt.

Der 32-Jährige verlässt die Katalanen ablösefrei und schliesst sich dem Sharjah SC an. Pjanic unterschreibt für zwei Jahre plus Option.

Der bosnische Spielmacher wechselte 2020 für 60 Mio. Euro Ablöse von Juventus zu Barça. Dort konnte er sich aber nie als Stammspieler durchsetzen. In der vergangenen Saison war er an Besiktas in die Türkei verliehen. Nun ist sein Abgang definitiv.

النجم " بيانيتش " ينضم لقلعة المـ👑ـلك 🚨 | نرحب بانضمام الدولي البوسني " Miralem Pjanić " ( 32 عام ) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد #نادي_الشارقة pic.twitter.com/k4oK1tZ2aL — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 7, 2022

psc 7 September, 2022 18:06