Die Giallorossi leihen den 21-jährigen Angreifer zunächst für 1 Mio. Euro bis im Sommer aus. Danach greift eine Kaufpflicht für die die Römer noch einmal 11 Mio. Euro hinblättern müssen. Durch Boni können weitere 3,5 Mio. Euro hinzukomen. Offenbar sichert sich Barça für Carles Perez eine Rückkaufoption in Höhe von 25 Mio. Euro, die kontinuierlich wächst. Der Flügelstürmer war seit 2012 für die Katalanen aktiv.

✅ Official: Carles Perez is now a Roma player!

Even one missing child is one too many. #ASRoma have teamed up with organisations around the world to help the search – including for the seven youngsters featured here. 🌍 pic.twitter.com/4W33XKVhUF

— AS Roma English (@ASRomaEN) January 30, 2020