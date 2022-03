Aubameyang bekräftigt seinen Wunsch in Bezug auf Kumpel Dembélé

Pierre-Emerick Aubameyang hat sich nach seinem Januar-Wechsel zum FC Barcelona perfekt zurechtgefunden und sofort den Anschluss ans Team gefunden. Nicht zuletzt auch wegen seines Kumpels Ousmane Dembélé, den er bereits aus Dortmunder Zeiten kennt. Die Hoffnung auf einen Verbleib des Franzosen, ist beim Sturmkollegen nach wie vor vorhanden.

Aubameyang bekräftigt erneut, dass er auf ein weiteres Zusammenspiel mit Dembélé hofft. “Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Das Wichtigste ist, dass er glücklich ist und hart arbeitet. Ich habe ein bisschen mit ihm gesprochen. Die Entscheidung liegt am Ende bei ihm. Wir werden sehen, was er macht. Ich will, dass er bleibt. Ich bin sehr glücklich, mit ihm zu spielen”, sagt der 32-Jährige auf einer Pressekonferenz.

Ob seine Worte bei Dembélé tatsächlich Gehör finden, ist indes fraglich. Eine Annäherung bezüglich einer Verlängerung des auslaufenden Vertrags gab es bislang nicht. Eine finale Entscheidung ist aber noch nicht gefallen und Zeit für eine Ausdehnung des Kontrakts bleibt prinzipiell bis zum Saisonende. Angeblich buhlt PSG intensiv um den 24-jährigen Flügelstürmer und möchte diesen als Di Maria-Nachfolger etablieren. Auch Manchester United buhlt um den Nationalspieler.

psc 17 März, 2022 13:21