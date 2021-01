Präsidentschaftswahl bei Barça: Laporta der klare Favorit

Am 24. Januar wählt der FC Barcelona seinen neuen Präsidenten. Joan Laporta, der eine Rückkehr anstrebt, ist demnach der haushohe Favorit.

Geht es nach einer Umfrage der Barça-nahen Sportzeitung “Mundo Deportivo”, wird Joan Laporta der kommende Präsident beim FC Barcelona werden. Laut der Abstimmung würden 52,3 Prozent für Laporta stimmen. Andere Kandidaten wie Victor Font (13,2 Prozent) und Emili Rousaud (3,2 Prozent) erhielten nur einen Bruchteil der Stimmen.

Für Laporta wäre es eine Rückkehr an einen bekannten Arbeitsplatz. Der 58 Jahre alte Rechtsanwalt und Politiker war bereits von 2003 bis 2010 Präsident bei den Blaugrana. In seiner damaligen Amtszeit holte der FC Barcelona in den Jahren 2006 und 2009 zwei Champions-League-Titel.

