PSG-Star bestätigt öffentlich das Interesse seines Klubs an Lionel Messi

PSG-Profi Leandro Paredes bestätigt, dass sein Verein Interesse an einer Verpflichtung von Lionel Messi hat.

Der Vertrag des 33-Jährigen beim FC Barcelona läuft zum Saisonende aus. Ligue 1-Klub möchte ihn danach abwerben, wie Landsmann Paredes im “Corriere dello Sport” bestätigt: “Es liegt an ihm, ob er kommen will oder nicht. PSG versucht jedenfalls, Messi zu überzeugen.” Paredes spricht von einer “grossartigen Aussicht. Ich hoffe, dass es passiert.”

Die Begeisterung über diese Charmeoffensive aus Paris hält sich in Barcelona logischerweise in Grenzen. Präsidentschaftskandidat Joan Laporta ist sogar sichtlich genervt darüber, dass in Paris ständig über den Namen Messi geredet wird. “Ich würde sagen, dass wir stets respektvoll waren, wir erwarten von PSG, dass auch sie mit Barça respektvoll umgehen und nicht versuchen, uns zu destabilisieren. Wir haben nichts getan, das ihnen zeigen sollte, dass sie Messi verpflichten könnten und wir sind mitten in der Saison. Ich denke nicht, dass es richtig ist. Sie sollten still sein. Wenn der PSG ein anerkannter Klub werden will, sollte er nicht so auftreten”, so die Ansage von Laporta.

Messi hat in der Vergangenheit betont, dass er erst im Sommer eine Entscheidung treffen wird, wo seine Karriere ab kommender Saison weitergeht.

psc 26 Januar, 2021 09:12