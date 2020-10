PSG übernimmt Rafinha von Barça

Der brasilianische Mittelfeldspieler Rafinha verlässt den FC Barcelona definitiv und wechselt zu Paris St. Germain.

Beim Ligue 1-Serienmeister unterzeichnet der 27-Jährige einen Vertrag über drei Jahre. Die Franzosen zahlen in Form von Boni bis zu 3 Mio. Euro. Zudem würde Barça im Falle eines Weiterverkaufs mit 35 Prozent an der Ablösesumme partizipieren. Rafinha wurde bei Barça ausgebildet, hat dort den definitiven Durchbruch zum Stammspieler aber nie geschafft und wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgeliehen. Nun ist sein Abgang definitiv.

psc 6 Oktober, 2020 00:52