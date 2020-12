Rekord eingestellt: Pele gratuliert Messi

Messi hat am Samstag beim 2:2 gegen den FC Valencia seinen 643. Treffer für den FC Barcelona erzielt und dadurch Peles Torrekord egalisiert. Der Brasilianer gratuliert ihm.

“Geschichten wie unsere, von der Liebe zum gleichen Verein über so lange Zeit, werden im Fußball leider immer seltener. Ich bewundere dich sehr, Messi”, schrieb Pele noch am Samstag via Instagram: “Wenn dein Herz vor Liebe überquillt, ist es schwer, den Kurs zu ändern. Genau wie du, weiss ich, wie es ist, wenn man gerne jeden Tag das gleiche Trikot trägt. Genau wie du, weiss ich, dass es nichts Besseres gibt als den Ort, an dem man sich zu Hause fühlt.”

Pele, der mittlerweile 80 Jahre alt ist, hatte zwischen 1957 und 1974 ebenso 643 Tore für den FC Santos erzielt. Messi hat nun schon bald die Chance, komplett an ihm vorbeizuziehen.

adk 20 Dezember, 2020 18:09