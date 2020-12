Rekord von 644 Toren: Für Messis Kollegen gibt’s dafür Bier

Der US-amerikanische Bierbrauer “Budweiser” hat sich wegen Lionel Messis Tor-Rekord etwas Besonderes einfallen lassen. Kollegen und ehemaligen Weggefährten des Argentiniers schickte das Unternehmen pünktlich zu Weihnachten Bier zu – jedes einzeln nummeriert mit einem von Messis 644 Treffern.

Stars wie Gianluigi Buffon, Jan Oblak, Kepa Arrizabalaga oder Samuel Eto’o freuten sich sichtlich über das Geschenk – wenn auch einige von den Beschenkten bittere Gegentore gegen den 33-jährigen Ausnahmekönner des FC Barcelona hinnehmen mussten.

.@budfootball… thanks for the beers.🍻 I’ll take it as a compliment. 😉 We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 24, 2020