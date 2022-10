Robert Lewandowski zeigt sich für Barça-Saisonverlauf sehr optimistisch

Torjäger Robert Lewandowski hat am Wochenende beim 4:0-Sieg gegen Athletic Bilbao bereits sein 17. Saisontor beigesteuert. Nach der Partie gibt sich der Pole euphorisch.

Lewandowski ist fest davon überzeugt, dass er mit Barça in Zukunft grosse Erfolge feiern kann. «Diese Mannschaft hat ein enormes Potential. Das war ein grossartiges Spiel und genau so müssen wir weitermachen. Die Saison ist sehr lang und wir wollen den Fans jene Liebe entgegenbringen, die sie verdienen», wird der 34-Jährige von katalanischen Medien zitiert.

In der La Liga-Tabelle liegt Barça mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid auf Position 2. Lewandowski hat keinerlei Startschwierigkeiten gezeigt und gibt in der Offensive der Katalanen von Tag 1 an den Ton an. Einen Rückschlag mussten er und seine Kollegen allerdings in der Champions League hinnehmen, wo der Einzug in die K.o.-Phase wohl nur noch möglich ist, falls Inter überraschend stolpern sollte.

psc 24 Oktober, 2022 15:34