Robert Lewandowski kann wieder spielen – aber nur mit Maske

Im nächsten Spiel

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 März, 2026 16:54
Robert Lewandowski hat sich am vergangenen Wochenende beim 4:1-Sieg von Barça gegen Villarreal einen Bruch der linken Augenhöhle zu. Deshalb hat er das Pokalspiel gegen Atlético am Dienstagabend verpasst. Bereits im nächsten Spiel der Katalanen sollte der 37-jährige Pole aber wieder einsatzbereit sein.

Lewandowski trainiert bereits wieder reduziert und macht sich bereit für sein Comeback. Dies wird wohl schon beim Auswärtsspiel bei Athletic Bilbao am kommenden Samstag erfolgen. Der Torjäger wird dann laut Fabrizio Romano mit einer Schutzmaske auflaufen. Diese muss er nun einige Woche tragen.

Sie ist zwar eher unangenehm zu tragen, aber notwendig, um die verletzte Stelle im Gesicht zu schützen. Im Training gewöhnt sich Lewandowski bereits an das Utensil.

