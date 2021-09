Falls Koeman bei Barça gehen muss: Es gibt 4 Kandidaten für die Nachfolge

Der Trainerstuhl von Ronald Koeman wackelt weiterhin gehörig. Bei der möglichen Nachfolge fokussiert sich alles auf vier Kandidaten.

Die Klubleitung räumt dem 58-jährigen Niederländer eine Gnadenfrist ein. Zumindest bis zum Ligaspiel gegen Atlético am Samstag bleibt Koeman definitiv im Amt. Was danach geschieht, ist völlig offen. Spanische Medien berichten nun, dass sich die Katalanen mit vier möglichen Kandidaten befassen, falls man sich von Koeman trennen sollte.

Diese vier Kandidaten heissen Xavi, Roberto Martinez, Andrea Pirlo und Marcelo Gallardo. Drei vor ihnen sind derzeit in Anstellungsverhältnissen: Klublegende Xavi in Katar bei Al-Sadd, Martinez als belgischer Nationaltrainer und Gallardo bei River Plate in Argentinien. Allesamt könnten aber offen für einen Wechsel ins Camp Nou sein. Sollte es in der anstehenden Länderspielpause zum Trainerwechsel kommen, wird es sehr spannend.

psc 30 September, 2021 17:38