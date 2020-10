Barça-Coach Ronald Koeman hat Probleme mit Lionel Messi

Barcelonas neuer Cheftrainer Ronald Koeman ist mit den Leistungen seines Kapitäns Lionel Messi noch nicht zufrieden.

Im Gespräch mit der katalanischen Zeitung “Sport” sagt der Niederländer: “Vielleicht könnten Messis Leistungen im Moment besser sein.” Am Können von Messi zweifelt der 57-Jährige aber nicht. Ausserdem habe sich der Argentinier von den “Problemen” um seinen erzwungenen Verbleib bei Barça befreit: “Er ist glücklich, er arbeitet hart und er möchte Kapitän dieser Mannschaft sein. Ich habe keine Zweifel an seinen Leistungen und wir werden ihn in den nächsten Spielen sicher wieder zur Höchstform bringen.”

Statistisch läuft es für den 33-Jährigen in dieser Saison tatsächlich noch nicht wunschgemäss: In bislang vier Ligaspielen hat er “erst” einmal getroffen – und das erst noch vom Elfmeterpunkt. “Ich habe nicht eine einzige Beschwerde. Er hat auch etwas Pech gehabt, als er den Pfosten getroffen hat. In einem anderen Spiel wäre es ein Treffer gewesen”, bilanziert Koeman.

psc 20 Oktober, 2020 11:55