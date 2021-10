Ronald Koeman reagiert auf Journalisten-Fragen gereizt und sarkastisch

Barça-Coach Ronald Koeman hat sich vor dem Ligaspiel des FC Barcelona gegen Atlético auf einer Pressekonferenz noch einmal Journalisten-Fragen stellen müssen. Der 58-jährige Niederländer war alles andere als gut aufgelegt.

Koeman könnte am Wochenende seinen letzten Auftritt als Barça-Coach haben. Seine Entlassung wird schon seit Wochen erwartet. Die jüngsten Ergebnisse und Auftritte der Mannschaft sprachen nicht für ihn. Während der Länderspielpause könnte der Rauswurf folgen. Dass er derzeit keine grosse Lust hat, mit Journalisten zu kommunizieren, machte der Barça-Trainer am Freitag sehr deutlich. Gleich mehrfach gab er auf Fragen sehr schnippische Antworten. Vor allem als es um seine eigene Zukunft ging. “Wir haben trainiert und ich bin immer noch hier. Ich habe Augen und Ohren und ich weiss, dass viele Dinge an die Öffentlichkeit durchgesickert sind”, sagte er und führte fort: “Das ist alles eine Frage für morgen. Ich bin nicht das Wichtigste, sondern die Mannschaft. Ich bin aus Liebe zum Verein hier, in einer sehr komplizierten Situation gekommen und es scheint jetzt noch komplizierter zu sein als am ersten Tag. Jeder hat seine eigene Meinung zu diesem Thema, aber ich interessiere mich nur für die Spieler und die Vorbereitung auf das Spiel.”

Die Frage zum Verhältnis mit Präsident Joan Laporta wollte Koeman gar nicht erst beantworten. Auch über seine eigene Arbeit will der Ex-Profi nicht mehr viele Worte verlieren: “Ich bin es leid, meine Arbeit zu verteidigen. Wir haben wichtige Dinge getan und Veränderungen im Verein angestossen. Es gibt Leute, die meinen, dass es an Respekt mangelt oder dass der Verein Zeit braucht. Ich würde gerne eines Tages das Wort ergreifen und sagen, was ich denke. Man kann jeden kritisieren, aber es ist die Art und Weise, wie ich behandelt werde.”

Als Hauptproblem sieht er weiterhin den dünnen Kader, der vor allem in der Offensive wegen Verletzungen noch zusätzlich dezimiert ist. Zudem fehle es an Effektivität. Zu viele Chancen würden vergeben.

Wie sich Barça bei Atlético schlägt und ob Koeman dann tatsächlich zum letzten Mal an der Seitenlinie der Katalanen steht, werden die nächsten Tage zeigen.

psc 1 Oktober, 2021 15:39