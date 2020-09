Ronald Koeman fühlt sich bei Barça bereits unwohl

Obwohl Ronald Koeman als neuer Barça-Trainer noch kein einziges Pflichtspiel bestritten hat, fühlt er bereits ein gewisses Unbehagen.

Wie die “Marca” berichtet, fühlt sich der 57-jährige Niederländer von der Klubleitung um Präsident Josep Bartomeu und auch der sportlichen Leitung etwas im Stich gelassen. Koeman verspüre keinen echten Support seiner Vorgesetzten. Insbesondere sei er über das bisherige Gebaren des Vereins auf dem Transfermarkt enttäuscht: Mit Nelson Semedo, Arturo Vidal, Ivan Rakitic und Luis Suarez gab es bereits vier gewichtige Abgänge. Kompensiert wurden diese noch überhaupt nicht.

Barça startet am Sonntag in die neue La Liga-Saison. Koeman hofft, dass sich an der Personalfront bis zur Transfer-Deadline am 5. Oktober noch einiges tut.

