Ronald Koeman warnte Frenkie de Jong einst vor Barcelona

Die beiden Niederländer Ronald Koeman und Frenkie de Jong bilden beim FC Barcelona seit dieser Saison ein Gespann. Noch vor gut einem Jahr warnte der Coach seinen Landsmann vor dem Wechsel in die katalanische Metropole.

De Jong wechselte im Sommer 2019 für fast 90 Mio. Euro Ablöse von Ajax Amsterdam zu Barça. Davor holte er sich auch Tipps von Koeman ab, der als Aktiver einst selbst für die Katalanen spielte und da sogar eine Ära prägte.

In der “Marca” verrät de Jong, dass ihn Koeman bei einem Telefongespräch vor dem Leben in Barcelona warnte: “Er erklärte mir, dass ich vorsichtig sein müsse und nicht zu häufig in Restaurants gehen sollte. Das Leben in Barcelona sei sehr gut und manchmal fühle man sich in einem dauerhaften Urlaub.”

Nach einem Jahr beim La Liga-Klub scheint der Mittelfeldspieler diese Einschätzung zu teilen: “Das Leben in Barcelona ist sehr bequem. Das Klima ist viel besser als in den Niederlanden. Wir haben den Strand, wir haben Berge und die Menschen sind sehr gut zu mir. Ich geniesse das Leben in Barcelona sehr.”

psc 26 Oktober, 2020 15:42