Ruben Neves: Wolves-Coach zweifelt an Verbleib

Ruben Neves erfreut sich nicht nur in der Premier League an grosser Beliebtheit. Bei den Wolverhampton Wanderers schwindet die Überzeugung, dass der Mittelfeldstar auch nächste Saison in Orange spielen wird. Trainer Bruno Lage ist skeptisch.

Stand jetzt ist nicht klar, ob die Wolverhampton Wanderers auch in der kommenden Saison auf Ruben Neves zurückgreifen können. Trainer Bruno Lage ist selbstverständlich darüber informiert, dass sein Ausnahmespieler auf den Wunschlisten von anderen Vereinen steht.

“Sicherlich wird er ein Angebot von uns erhalten, aber so wie er spielt, sehe ich, dass auch andere Teams an ihm interessiert sind”, sagte Lage während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Aston Villa (Samstag, 16 Uhr). “Man weiss nie, was passieren kann. Es könnte ein grosses Team mit einem grossen Angebot kommen, und wir müssen analysieren, was für uns und für den Spieler besser ist.”

Die angesprochenen “grossen Teams” stehen bereits Schlange. Namentlich sind in den letzten Wochen der FC Liverpool, Manchester United und der FC Barcelona als Interessenten und potenzielle Käufer im Sommer genannt worden. Für Neves, der mit Portugal an der Weltmeisterschaft in Katar teilnimmt, wird aufgrund des erst 2024 auslaufenden Vertrags eine Ablöse fällig, die ziemlich hoch ausfallen dürfte.

aoe 2 April, 2022 11:13